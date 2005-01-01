Сборные Англии и Франции впервые сыграют друг с другом в матче плей-офф крупного турнира

Сборные Англии и Франции впервые в истории встретятся друг с другом в матче плей‑офф чемпионатов мира и Европы.

Франция нанесла поражение Польше в игре 1/8 финала со счётом 2:1. Сборная Англии обыграла команду Сенегала (3:0) в матче первого раунда плей-офф. Таким образом, команды встретятся в четвертьфинале.

Матч состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Англия повторила национальный рекорд по голам за один крупный турнир.