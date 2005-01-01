Англия повторила национальный рекорд по голам за один крупный турнир

Сборная Англии нанесла поражение команде Сенегала в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира — 2022.

Игра на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гарета Саутгейта.

В составе сборной Англии отличились Джордан Хендерсон (38-я минута), Гарри Кейн (480я (45 + 3)) и Букайо Сака (57-я).

Таким образом, команда «трёх львов» в четвертьфинале встретится со сборной Франции. Матч состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Сборная Англии забила 12 мячей в четырёх матчах ЧМ-2022 — это повторение национального рекорда за один крупный турнир. На чемпионате мира — 2018 команда также отличилась 12 раз.

Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем стал самым молодым игроком сборной Англии, отдавшим результативную передачу в матче ЧМ.