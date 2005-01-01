Беллингем стал самым молодым игроком сборной Англии, отдавшим результативную передачу в матче ЧМ

Сборная Англии встречается с командой Сенегала в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022.

В возрасте 19 лет и 158 дней полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал самым молодым игроком, сделавшим результативную передачу в составе национальной команды на чемпионате мира.

Встреча между сборными проходит в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». На данный момент счёт — 3:0 в пользу подопечных Гарета Саутгейта.

Главный судья матча — Иван Бартон из Сальвадора.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн забил первый мяч на ЧМ-2022.