Беллингем стал самым молодым игроком сборной Англии, отдавшим результативную передачу в матче ЧМ
Сборная Англии встречается с командой Сенегала в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022.
В возрасте 19 лет и 158 дней полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал самым молодым игроком, сделавшим результативную передачу в составе национальной команды на чемпионате мира.
Встреча между сборными проходит в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». На данный момент счёт — 3:0 в пользу подопечных Гарета Саутгейта.
Главный судья матча — Иван Бартон из Сальвадора.
Ранее сообщалось, что Гарри Кейн забил первый мяч на ЧМ-2022.