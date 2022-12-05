Дочь Пеле сообщила, что футболист болен коронавирусом

Дочь легендарного бразильского футболиста Пеле Флавия рассказала о здоровье отца.

«Примерно три недели назад он заболел коронавирусом. Он сделал вакцинацию, но из-за лечения от рака и химиотерапии его организм ослаб, он подхватил инфекцию в лёгких», — цитирует Флавию Globo.

Она также рассказала, что её отец смотрел по телевизору первую игру сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что Пеле с 77 голами является лучшим бомбардиром в истории Бразилии. Он становился чемпионом мира в 1958, 1962 и в 1970 годах.

Ранее врачи сообщили, что состояние Пеле стабилизировалось.