На те же грабли: как Сербия проиграла Швейцарии и вылетела с ЧМ, пока Бразилия мучилась с Камеруном

Сербия потерпела поражение от Швейцарии в заключительном матче группового этапа и в четвёртый раз подряд не смогла пробиться в плей-офф на чемпионате мира по футболу. К 35-й минуте подопечные Драгана Стойковича повели со счётом 2:1 благодаря голам Александра Митровича и Душана Влаховича, но очередные грубые ошибки в обороне привели к паре пропущенных мячей, отыграть которые сербам оказалось не под силу. В параллельной встрече выступавшая вторым составом Бразилия последовала примеру Испании и Португалии. На 92-й минуте подопечные Тите проспали контратаку Камеруна, которую ударом головой увенчал Венсан Абубакар, и впервые за 24 года проиграли на предварительной стадии ЧМ.

Несмотря на присутствие сборной Бразилии в расписании игрового дня на мундиале, центральным считалось противостояние Швейцарии и Сербии. Именно его победитель с большой долей вероятности занимал вторую строчку в группе G и становился соперником Португалии в первом раунде плей-офф мундиаля. Теоретически вмешаться в этот спор мог и Камерун, но вероятность была не очень высока. Для этого африканцам было необходимо взять верх над пентакампеонами, а также надеяться на осечку подопечных Мурата Якина.

Однако встреча Швейцарии и Сербии вызывала большой интерес и по другой причине. Четыре года назад пути оппонентов уже пересекались на мундиале в России, и тогда матч завершился скандалом. «Нати» пропустили уже на пятой минуте, но одержали волевую победу благодаря точным ударам имеющих албанские корни Гранита Джаки и Шердана Шакири. Оба решили «оригинально» отпраздновать взятие ворот и скрестили руки, изобразив подобие двуглавого орла. Тогда многие восприняли этот жест как политический, а ФИФА открыла дисциплинарные дела в отношении спортсменов. Виновников инцидента хотели дисквалифицировать, но в итоге ограничились штрафом в 10 тыс. швейцарских франков.

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Сербов точно не устраивало повторение истории, поэтому Драган Стойкович пошёл ва-банк и выставил ярко атакующий состав. Впервые на мундиале в старте оказались оба центрфорварда — Александар Митрович и Душан Влахович, а Сергей Милинкович-Савич переместился в среднюю линию. Правда, даже это меркло на фоне рокировок Мурата Якина, обе из которых были вынужденными. Защитник Нико Эльведи и голкипер Ян Зоммер простудились и остались в запасе, а компенсировать их отсутствие были призваны Фабиан Шер и Грегор Кобель. Вратарь «Боруссии» ранее трижды выходил на поле в футболке сборной и пропустил суммарно шесть мячей.

И уже в середине тайма случился седьмой. Великолепная передача Душана Тадича нашла голову Митровича, а лучший бомбардир в истории Сербии не промахнулся. Правда, этот гол помог команде лишь восстановить паритет. За шесть минут до этого Шакири вновь отличился в противостоянии с принципиальным противником, но демонстрировать скандальный жест не стал. Шердан ограничился знаменитым празднованием в стиле бразильца Роналдо, большими пальцами указав на номер и фамилию на спине.

В целом первый тайм получился довольно равным, а по ударам швейцарцы даже превзошли соперников, хотя изначально не были вынуждены во что бы то ни стало играть на победу. Но в концовке тайма они оказались припёрты к стене. Влахович оправдал доверие тренера и с третьей попытки сумел огорчить Кобеля. Нападающий «Ювентуса» ворвался в штрафную и покатил точно в дальний угол, не оставив вратарю шансов.

Казалось бы, подопечным Стойковича следовало немного отойти назад и сместить акцент в сторону защиты, но они продолжили играть с огнём и очень скоро наступили на те же грабли, что и во встрече с Камеруном. Иначе как беспорядочными их действия на своей половине назвать нельзя. Сербы слишком высоко выдвинулись вперёд, но при этом не воспрепятствовали ни прорыву Шакири, ни прострелу Сильвана Видмера с фланга. И хотя всё внимание логично было сосредоточить на единственном форварде «нати», именно Бриль Эмболо оказался в полном одиночестве и без проблем переправил мяч в сетку.

А уже в дебюте второго тайма сербская оборона вновь дала сбой. Швейцарцы парой эффектных пасов «разрезали» защиту оппонента, как нож масло, а передача пяткой Рубена Варгаса и вовсе получилась шедевральной. Помешать Ремо Фройлеру «расстрелять» голкипера мог разве что Эмболо, но нападающий успел вовремя отскочить в сторону.

Сербии было необходимо вновь идти вперёд и забивать, но с комбинационной игрой появились серьёзные проблемы. И Стойкович посчитал, что без рокировок ситуацию не изменить. Но каждая последующая замена была более спорной, чем предыдущая. Сначала он выпустил Луку Йовича вместо Влаховича, а к 78-й минуте убрал двух главных креативщиков — Тадича и Милинковича-Савича. Сложно сказать, чего хотел добиться наставник, но «белые орлы» заметно просели как в розыгрыше мяча, так и борьбе на втором этаже.

Остаток матча запомнился не самим футболом, а столкновениями между командами. Сначала противники по-разному оценили решение судьи не назначать пенальти в ворота Швейцарии и чуть было не схлестнулись у технической зоны, а уже в компенсированное время стычка всё-таки произошла. И одним из её зачинщиков ожидаемо стал косовский албанец Джака, что-то не поделивший с Николой Миленковичем. К эпизоду подключились остальные спортсмены, а от потасовки ситуацию уберёг лишь судья. В итоге Сербия уступила принципиальным соперникам на втором чемпионате мира подряд и не смогла впервые в истории выйти в плей-офф.

Со знаком минус удивила и Бразилия, причём ещё до стартового свистка. Тите дал отдохнуть лидерам, но не просто провёл масштабную ротацию, а выставил дублирующий состав в заключительном туре. Шанс проявить себя получили и голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон, и хавбек «Ливерпуля» Фабиньо, а на правом фланге обороны расположился сам Дани Алвес. Это позволило ветерану сборной стать самым возрастным участником мундиаля в истории селесао. На поле он вышел в возрасте 39 лет 210 дней, превзойдя достижение Тьяго Силвы.

И хотя даже в таком сочетании пентакампеоны наголову превосходили Камерун по уровню исполнителей, избежать участи Испании и Португалии не удалось. На второй компенсированной минуте к основному времени матча Венсан Абубакар откликнулся на подачу с фланга и не позволил Эдерсону покинуть поле с «сухарём». На радостях нападающий сорвал с себя футболку и рванул праздновать. И хотя арбитр показал ему вторую жёлтую карточку, форварда это вряд ли расстроило.

Однако пусть голкипер «Манчестер Сити» и не сумел сохранить ворота в неприкосновенности, винить его в поражении язык не поворачивается. Именно Эдерсон был одним из тех, кому нельзя предъявить никаких претензий. По ходу встречи он не раз выручил своих партнёров и во многом стал залогом того, что Бразилия не проиграла крупно.

Полевые футболисты пентакампеонов же продемонстрировали абсолютное нежелание биться за три очка. Несмотря на обилие ударов, по-настоящему опасных моментов было создано невероятно мало. Ближе всех к голу были Фред и Габриэль Мартинелли, но первый промахнулся из выгодного положения, а второму забить дважды помешал Дэвис Эпасси. Тем не менее Бразилия сохранила первое место в квартете G. В первом раунде плей-офф её соперником станет Южная Корея.