Цена мгновения: как Южная Корея на 91-й минуте вырвала победу у Португалии и оставила Уругвай за бортом ЧМ

Сборная Южной Кореи неожиданно пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу благодаря волевой победе над командой Португалии. Пропустив в дебюте встречи, подопечные Паулу Бенту нашли в себе силы отыграться и весь второй тайм искали счастья в контратаках. Вплоть до 91-й минуты такая тактика не приносила успеха, пока Сон Хын Мин в одиночку не убежал на чужую половину поля и в окружении четверых соперников не выдал голевую передачу на Хван Хи Чана. В параллельном матче группы H Уругвай обыграл Гану благодаря дублю Хиорхьяна де Арраскаеты, но вынужден был завершить выступление на турнире из-за меньшего количества забитых голов при прочих равных показателях с Южной Кореей.

В группе H заранее гарантировала себе участие в плей-офф мундиаля лишь сборная Португалии. Трём остальным командам в последнем туре предстояло поспорить за оставшуюся путёвку. Сами подопечные Фернанду Сантуша встречались с Южной Кореей. «Азиатским тиграм» для того, чтобы подняться на второе место, требовалось не только обыгрывать лидера, но и рассчитывать на то, что Гана не возьмёт верх над Уругваем.

«Чёрным звёздам» победа гарантировала выход в 1/8 финала, а при условии поражения Португалии они могли даже обойти её по разнице забитых и пропущенных мячей. Наиболее сложная задача стояла перед латиноамериканцами. Им необходимо было набирать три очка и надеяться, что корейцы оступятся в Эр-Райяне. В противном случае пришлось бы считать разницу забитых и пропущенных мячей, а она у них перед третьим туром была худшей в квартете (–2).

Также у африканцев появилась отличная возможность отомстить сопернику за обиднейшее поражение в четвертьфинале ЧМ-2010. Тогда Луис Суарес рукой выбил мяч с линии собственных ворот в конце дополнительного времени, но Асамоа Гьян не реализовал пенальти. А в серии 11-метровых сильнее оказались чарруа. К слову, Диего Мартин Алонсо выпустил ветерана сборной в стартовом составе в паре с Дарвином Нуньесом, а Эдинсона Кавани оставил на лавке.

Удивительно, но в этом противостоянии также не обошлось без не забитого африканцами 11-метрового. На 17-й минуте арбитр указал на точку после того, как Серхио Рочет сбил Мохаммеда Кудуса. Поначалу рефери зафиксировал офсайд, но на повторе было чётко видно, что пострадавший находился в правильном положении. Ганцы получили великолепный шанс выйти вперёд, но, как и 12 лет назад, не воспользовались им. Андре Айю несильно пробил в правый от себя угол на удобной для вратаря высоте, и Рочет выручил партнёров. К слову, Гана стала первой сборной, не забившей два пенальти одному и тому же сопернику на ЧМ (без учёта послематчевых серий). Всего же в Катаре отражено уже пять ударов с точки, и это повторение рекорда первенств планеты.

А дальше Уругвай спокойно отличился дважды за семь минут. Не обошлось без Суареса, который принял участие в обоих голах. Сначала после навеса с фланга он легко убрал защитника и «выстрелил» в дальний угол. Лоуренс Ати-Зиги чудом спас, но первым на добивании оказался Хиорхьян де Арраскаета. Вскоре он оформил дубль, получив великолепную передачу от Суареса. К слову, хавбек «Фламенго» забил девятый и десятый мячи за сборную.

Оборона соперника в этих эпизодах действовала крайне пассивно. Да и в целом «чёрные звёзды», не реализовав пенальти, пребывали в нокдауне, а голы уругвайцев добили их. У команды практически ничего не получалось в атаке, а в обороне она, как и в предыдущих встречах, допускала грубые ошибки.

Казалось, во втором тайме Гана должна прибавить, тем более что Отто Аддо бросил в бой сразу двух свежих нападающих — Османа Букари и Камала Сулеману. Однако этого не произошло. Сборная действовала скорее по инерции и толком не создавала опасных моментов. Вспоминается разве что эпизод, когда Рочет ошибся на выходе и Букари немного не успел замкнуть навес партнёра на дальней штанге. В остальном скорее Уругвай мог довести дело до разгрома. При этом чарруа действовали предельно осторожно, понимая, что любой пропущенный гол может оказаться роковым при подсчёте дополнительных показателей.

Однако даже победа над прямым конкурентом в итоге не помогла уругвайцам выйти в плей-офф, поскольку в параллельном матче Южная Корея в концовке вырвала победу над Португалией. Сантуш по примеру Дидье Дешама оставил в запасе многих лидеров, в частности Бернарду Силву и Бруну Фернандеша и предоставил шанс резервистам. Зато Криштиану Роналду начал игру с первых минут и рассчитывал забить свой девятый мяч на ЧМ.

И матч действительно начался с быстрого гола «европейских бразильцев». Диогу Дало легко ушёл от оппонента на правом фланге и выполнил прострел на Рикарду Орту, которому оставалось не промахнуться.

Пропустив, корейцы помчались вперёд с удвоенной энергией. Большая часть их атак шла через левый край, где расположилась главная звезда сборной Сон Хын Мин. Однако в штрафную команда проникала редко, а опасные моменты и вовсе не создавала. Сравнять счёт помогло стандартное положение. После подачи корнера мяч отскочил к Ким Юнь Квону, и тот с близкого расстояния расстрелял створ ворот.

Что касается Роналду, то он запомнился лишь двумя упущенными до перерыва моментами. Сначала он выскочил один на один с Ким Сон Кю, но не сумел его обыграть и к тому же угодил в офсайд, а затем не попал в створ, пытаясь добить мяч в сетку после сейва голкипера. Зато он стал первым футболистом в истории, сыгравшим больше 20 матчей и на ЧМ, и на Евро.

Во втором тайме на стадионе «Эдьюкейшн Сити» по-прежнему шла равная игра с небольшим количеством запоминающихся эпизодов. Корейцы владели мячом на подступах к штрафной, но складывалось впечатление, что им не хватало последнего паса. Да и нападающие нечасто получали мяч. Один Сон старался обострять ситуацию на левом фланге, однако его стараний было недостаточно.

Казалось, встреча так и завершится вничью, и этот результат полностью устроит уругвайцев. Но в дополнительное время ситуация в таблице перевернулась. Португальцы подавали очередной угловой и потеряли мяч. Здесь напомнил о себе Сон Хын Мин. Он подхватил его в середине поля, дотащил до чужой штрафной и, собрав вокруг себя нескольких оппонентов, выдал идеальную передачу на ход вышедшему на замену Хван Хи Чану. Нападающий оказался с глазу на глаз с Коштой и переиграл его.

Тут же на скамейке корейцев началось настоящее безумие, ведь такой результат их полностью устраивал. По количеству очков они сравнялись с соперником. Разница мячей тоже оказалась идентичной (0). Далее в дело вступил третий показатель — количество забитых голов, — и он у «азиатских тигров» был лучше (четыре против двух). Португальцы же невольно сделали подарок своему соотечественнику — возглавляющему команду соперника Паулу Бенту.

Чарруа, разумеется, знали о произошедшем. В этот момент камера на арене в Эль-Вакре выхватила лицо Суареса в слезах. На последнем для себя мундиале он не сумел пройти дальше группового этапа. При этом на трёх предыдущих чемпионатах со звёздным форвардом команда стабильно пробивалась в плей-офф. Зато у корейцев есть повод для гордости, ведь они не только вышли в 1/8 финала ЧМ в третий раз в истории, но и сумели занять второе место в крайне непростом квартете. Причём после двух игр в их активе значилось всего одно очко.