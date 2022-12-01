Сборная Уругвая взяла верх над командой Ганы, но не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года.

Игра третьего тура группы Н на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Диего Мартина Алонсо.

Португалия с шестью очками финишировала на первом месте в группе H. Второе место заняла Южная Корея (четыре очка). Уругвай (четыре) и Гана (три) закончили выступление на турнире. Корейцы обошли уругвайцев за счёт лучшей разницы забитых мячей.

Уругвай не смог выйти из группы ЧМ впервые за последние четыре турнира. Гана же не выходит в плей-офф первенства планеты с 2010 года.

Ранее сообщалось, что Уругвай потерпел поражение от Португалии на ЧМ-2022.