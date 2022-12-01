С ног на голову: как Испания умудрилась проиграть Японии и отправила Германию домой с ЧМ

Сборная Японии сотворила вторую громкую сенсацию на чемпионате мира в Катаре. В заключительном туре группового этапа подопечные Хадзимэ Мориясу одержали волевую победу над командой Испании и заняли первое место в группе. Фавориту не помогли ни ранний гол Альваро Мораты, ни 83% владения мячом, ни 987 точных передач. При этом по ходу второго тайма Серхио Бускетс и компания на протяжении трёх минут находились за чертой плей-офф, так как Коста-Рика вышла вперёд в параллельном матче с Германией. Немцы в оставшееся время трижды поразили ворота соперника, однако этого не хватило, чтобы продолжить выступление на турнире.

Мучения Германии

За один день чемпионат мира по футболу в Катаре мог лишиться сразу двух топовых команд. Вслед за провалившейся Бельгией домой могла отправиться и Германия, находившаяся в ещё более сложном положении. Если подопечным Роберто Мартинеса было достаточно обыграть Хорватию, то бундестим было необходимо не только громить Коста-Рику, но и надеяться, что Испания предстанет мотивированной на поле стадиона «Халифа Интернейшнл» и не уступит Японии.

Одна из главных интриг заключалась в том, решится ли Ханс-Дитер Флик отказаться от схемы с ложной «девяткой» и с первых минут выпустить чистого нападающего — Никласа Фюллькруга. Тот появился по ходу противостояния с Испанией и выступил в роли спасителя четырёхкратных чемпионов мира. Именно он помог Германии усилить давление на защиту соперника, а в концовке сравнял счёт, вколотив мяч аккурат под перекладину. Но наставник вновь оставил его на скамейке, сделав ставку на более опытного и звёздного, но некомфортно чувствующего себя на острие Томаса Мюллера. Зато в старте оказался упустивший 100%-ный момент на последней минуте встречи с «красной фурией» Лерой Сане, а Йозуа Киммих перекочевал из опорной зоны на правый фланг обороны.

Дополнительный интерес обеспечивал тот факт, что обслуживала его бригада судей под руководством француженки Стефани Фраппар. Ранее бригада женщин-арбитров ни разу не работала на играх мундиаля, и было крайне любопытно, сумеют ли они справиться с давлением. Особенно в условиях, когда от их решений может зависеть судьба одной из самых титулованных сборных и рекордсмена по числу проведённых матчей на мундиалях среди вратарей — Мануэля Нойера.

И первый тайм Фраппар отработала довольно уверенно. Чего нельзя сказать об одной из её помощниц. Сначала мексиканская ассистентка Карен Ханетт Диас Медина не успела добежать до лицевой линии и определить, ушёл мяч за пределы поля или нет, а затем неправильно зафиксировала положение вне игры, чем вызвала недовольство со стороны футболистов. Но в остальном всё было на уровне. Как и в игре Германии, уже на десятой минуте сделавшей шаг на пути к плей-офф. Давид Раум нашёл передачей Сержа Гнабри, а тот неотразимо пробил головой и оставил не у дел Кейлора Наваса.

Но потом немцы вновь напомнили о своих колоссальных проблемах в завершающей стадии атак. Только за первую половину матча они нанесли 12 ударов по воротам — и это невероятно много, учитывая, что в большинстве случаев они пытались разыграть до верного и буквально завезти мяч в сетку. Но им вечно что-то мешало. Джамал Мусиала великолепно прорывался в штрафную, но затем слишком увлекался улучшением позиции. Уйму возможностей упустили и Томас Мюллер, и Серж Гнабри, и Лерой Сане. Дубль вполне мог оформить Леон Горецка. Но подопечные Флика упорно продолжали мазать и оставлять костариканцам шансы на камбэк.

И в концовке тайма те чуть не воспользовались очередным подарком от соперника. Антонио Рюдигер совершил потерю поблизости от ворот и позволил Кейшеру Фуллеру не только совершить перехват, но и пробить. Нойер был не очень готов к такому развитию событий, но чудом среагировал и отвёл угрозу. А уже в компенсированное время бундесманншафт чуть было не зевнула рывок Хоэля Кэмпбелла.

Немцев счёт не до конца устраивал. Но после 70-й минуты он не устраивал их ещё больше. Две контратаки — и уже костариканцы ведут в счёте и находятся в шаге от выхода в 1/8 финала. Сначала Ельцин Техеда, а затем и Хуан Варгас оставили не у дел Нойера и омрачили ему 19-й матч на чемпионатах мира. Причём сам Мануэль крайне неуверенно сработал в обоих эпизодах, а второй гол впоследствии и вовсе записали на него.

К этому моменту Флик уже использовал почти все замены. На поле вышли Лукас Клостерман, герой финала ЧМ-2014 Марио Гётце, но важнее было появление двух нападающих — Фюллькруга и Кая Хаверца. В преддверии турнира они рассматривались как одни из главных конкурентов за место основного форварда и в сложнейшей ситуации стали последней надеждой бундестим на завоевание путёвку в плей-офф.

И со своей задачей они справились. Именно дубль Хаверца помог сначала восстановить паритет, а затем и вывести Германию вперёд, а гол Фюллькруга укрепил преимущество. В оставшееся время немцы продолжили атаковать и могли семь-восемь раз огорчить Наваса. На бумаге даже победы со счётом 4:2 было более чем достаточно, для того чтобы второй раз подряд не пролететь мимо плей-офф. Но произошедшее в параллельной встрече поставило на их надеждах жирный крест.

«Подарок» от Испании

Подопечные Луиса Энрике практически гарантировали себе выход в 1/8 финала, поэтому тренер мог позволить себе провести небольшую ротацию и дать отдохнуть нескольким основным футболистам. В результате нетронутой осталась лишь полностью составленная из представителей «Барселоны» средняя линия, зато полностью обновились фланги обороны, в центре защиты вышел Пау Торрес, а в атакующей линии с первых минут появились Альваро Мората и Нико Уильямс.

И именно номинальные резервисты и помогли команде выйти вперёд уже на 11-й минуте. Причём гол получился не самым типичным для предпочитающей игру в короткий пас «красной фурии». Сесар Аспиликуэта исполнил навес в штрафную, а Мората выпрыгнул выше всех и неотразимо пробил головой. Таким образом, Альваро отличился в третьем матче подряд и включился в борьбу за «Золотую бутсу».

Однако этот успех никоим образом не сказался на ходе встречи. Испанцы ожидаемо не стали отказываться от фирменного стиля и продолжили безраздельно доминировать. Только за первый тайм они исполнили 566 пасов, 94% из которых были точными, а преимущество по проценту владения мячом было поистине невероятным (83—17%).

В таких условиях японцам было невероятно трудно не то что регулярно создавать моменты, а вообще наведываться на чужую половину поля. Подопечные Хадзимэ Мориясу лишь дважды попытались проверить бдительность Унаи Симона, а один из самых ярких эпизодов у ворот голкипера «Атлетика» возник после того, как тот решил продемонстрировать дриблинг во вратарской и чуть было не ошибся.

Также по теме Патологическое невезение Лукаку и грубая ошибка Боряна: Хорватия и Марокко вышли в плей-офф, а Бельгия вылетела с ЧМ Сборная Бельгии не смогла взять верх над командой Хорватии в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу и...

Но в начале второго тайма испанцы всё же доигрались. За три минуты подопечные Энрике умудрились пропустить дважды. Сначала всё тот же Симон с партнёрами слишком увлеклись перепасовкой у собственной штрафной и позволили отличиться Рицу Доана, а затем забил Ао Танака. Причём второй гол получился довольно спорным. За секунду до решающего удара мяч чуть было не пересёк лицевую линию, но после консультации с VAR было установлено — всё исполнено по правилам.

С одной стороны, Испанию вряд ли могло всецело устраивать поражение от Японии. Ведь в случае сенсационной победы Коста-Рики над Германией она рисковала опуститься на третью строчку и завершить борьбу за трофей. С другой — занять второе место в квартете E ей было даже выгоднее. «Красная фурия» не только избегала ремейка 1/8 финала Евро-2020 с Хорватией, но и с большой долей вероятности до предела откладывала возможное сражение с Бразилией. Сложно сказать, были ли осведомлены об этих раскладах сами спортсмены, но в оставшееся время они не организовали ни одного стоящего момента у ворот Сюити Гонды. К таким с натяжкой можно отнести удар Дани Ольмо и дальний выстрел Марко Асенсио, но вряд ли это был предел возможностей такой звёздной и мощной сборной.

Испания сенсационно проиграла Японии и откатилась на вторую строчку в группе E, благодаря чему сыграет с Марокко в 1/8 финала. Немцы уступили конкурентам по разнице забитых мячей и второй раз подряд потерпели сокрушительное фиаско на мировом форуме.