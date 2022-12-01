Патологическое невезение Лукаку и грубая ошибка Боряна: Хорватия и Марокко вышли в плей-офф, а Бельгия вылетела с ЧМ

Сборная Бельгии не смогла взять верх над командой Хорватии в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу и завершила выступление на турнире. Подопечные Роберто Мартинеса нанесли 16 ударов по воротам, но не смогли застать врасплох Доминика Ливаковича, а главным антигероем встречи стал Ромелу Лукаку, упустивший несколько верных голевых моментов. Таким образом, «шашечные» вышли в плей-офф со второго места в группе F, а первую строчку сенсационно заняли марокканцы. Команда Валида Реграги одержала победу над Канадой и во второй раз в истории пробилась в 1/8 финала мундиаля.

Вряд ли до старта чемпионата мира многие ожидали, что к заключительному туру групповой стадии Бельгия подойдёт в статусе третьей команды квартета F, а для продолжения борьбы ей будет жизненно необходимо выигрывать у Хорватии. Но неуверенная победа над Канадой и сенсационное поражение от Марокко вкупе с игровыми проблемами, кадровыми потерями и травмами заставили всерьёз сомневаться в перспективах подопечных Роберто Мартинеса и перестать рассматривать их как одних из главных соискателей трофея. Тем удивительнее, что некоторые эксперты и букмекеры считали их фаворитами противостояния с «шашечными». Однако это казалось скорее данью уважения некогда лучшей команде рейтинга ФИФА, чем оценкой реального положения вещей.

Провальное выступление лидеров и потеря Амаду Онаны заставили наставника «красных дьяволов» вновь перекраивать состав. В основе не нашлось места ни Торгану, ни Эдену Азарам, в запас был переведён и Миши Батшуайи, не сумевший доказать свою значимость даже в отсутствие полноценной конкуренции со стороны Ромелу Лукаку. В опорной зоне появился Леандер Дендонкер, левую бровку был призван закрыть Янник Феррейра-Карраско, а трио форвардов сформировали Кевин Де Брёйне, Леандро Троссард и Дрис Мертенс.

И этот выбор казался довольно странным. В последнее время 35-летний форвард «Галатасарая» крайне редко попадал в старт и не забивал за сборную аж с ноября 2020 года, когда он поразил ворота Англии в Лиге наций.

Однако именно Мертенс имел великолепный шанс вывести Бельгию вперёд уже в начале первого тайма. На пару с Де Брёйне они организовали скоростной выпад. Кевин отдал прекрасную разрезающую передачу на партнёра, которому оставалось лишь попасть в дальний угол, но футболист «Галатасарая» отправил мяч на верхний ярус трибун. В сравнении с ним попытка Феррейры-Карраско была немногим успешнее. Он угодил в створ, но бил с очень острого угла и вряд ли мог застать врасплох вратаря.

Всё указывало на то, что бельгийцы вот-вот забьют, но на 15-й минуте произошёл эпизод, сбивший их атакующий порыв и изменивший ход встречи. Вместо того чтобы вынести мяч из собственной штрафной, всё тот же Феррейра-Карраско сначала неумело обработал его, а затем ещё и попал по ноге подкараулившему отскок Андрею Крамаричу. Главный арбитр Энтони Тейлор указал на точку, к ней подошёл Лука Модрич, но так и не исполнил удар. За несколько секунд до этого был зафиксирован офсайд.

И решение бригады судей было довольно спорным. На повторе крайне сложно разобрать, действительно ли Деян Ловрен находился ближе Яна Вертонгена к воротам в момент подачи. Чёткого ответа не дали ни стоп-кадр, ни снимок, сделанный автоматической системой определения положения вне игры.

Если защитник «Зенита» и забрался в офсайд, то на считаные миллиметры, невидимые для человеческого глаза. Да, ближе к створу находился Крамарич, но в первой фазе атаки он не участвовал.

Так или иначе, удача в этом эпизоде была на стороне Бельгии, но на настроении её футболистов это не сказалось положительным образом. Наоборот, Хорватия захватила инициативу и оставшееся время тайма провела первым номером, пусть в конце вновь провалилась в обороне. Но Мертенс вновь промахнулся из выгодного положения, а уже в перерыве был заменён.

Спасать действующих бронзовых призёров ЧМ вышел Лукаку, и с его появлением игра сборной действительно преобразилась. Даже в неидеальном состоянии он приносил огромную пользу и не только успешно боролся в штрафной, но и помогал при переходе из защиты в нападение. Уже на 49-й минуте он откликнулся на навес с углового и стал автором первого удара в створ в матче, однако хорваты ответили — и мощно. За четыре минуты они трижды побеспокоили Тибо Куртуа, но голкипер не позволил отличиться ни Матео Ковачичу, ни Луке Модричу, ни Ивану Перишичу.

Но пусть именно с появлением Лукаку «красные дьяволы» стали исправно создавать моменты, именно Ромелу стал главным антигероем встречи. Начиная с 60-й минуты он имел не одну возможность добыть путёвку в плей-офф для своей команды, но упустил их все. Форвард-гренадёр попал в штангу, промазал из вратарской, не успел на прострел партнёра и не мог занести мяч в сетку с пары метров, неудачно подставив корпус. В этот вечер фортуна была не на его стороне и заставить её переменить настроение он не сумел. Бельгия не смогла дожать Хорватию и бесславно завершила своё выступление в Катаре.

Хорватия же хоть и сумела без поражений пройти групповой этап турнира, заняла лишь вторую строчку в квартете F. Первое же место неожиданно взяла команда Марокко, напоследок заработавшая три очка в противостоянии с Канадой. Для африканской сборной это стало поистине огромным достижением. Ранее она лишь пять раз пробивалась на первенство планеты и только однажды добиралась до плей-офф. В 1986 году «атласские львы» не менее сенсационно опередили Англию, Польшу и Португалию, но уже в 1/8 финала уступили команде ФРГ.

В отличие от центрального матча группы, в этой встрече всё самое интересное произошло в первые 45 минут. Молодая и амбициозная Канада, хоть и не имела турнирной мотивации, наверняка не собиралась сдаваться на волю Марокко и собиралась громко хлопнуть дверью. Но их планы подпортил собственный вратарь. Уже на четвёртой минуте Милан Борян грубейшим образом ошибся: вышел за пределы штрафной и вместо партнёра адресовал передачу Хакиму Зиешу. Нападающий «Челси» не простил его и издевательски забросил мяч за шиворот голкиперу. А 19 минут спустя преимущество «атласских львов» исчислялось уже двумя голами. Очередным провалом в обороне «кленовых листьев» воспользовался Юссеф Эн-Несири, впервые отличившийся на мундиале. До перерыва форвард «Севильи» вполне мог оформить дубль, но поспешил и забрался в офсайд.

Несмотря на разницу в счёте, Канада была отнюдь не безнадёжна. Их молниеносные контрвыпады регулярно доставляли проблемы защите соперника, а Тажону Бушанану и вовсе не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть передачу с фланга. Но на помощь неожиданно пришёл соперник. На 40-й минуте Наиф Агер неудачно подставил ногу под безадресный прострел Сэма Адекугбе и организовал автогол. Впоследствии Канада не сбавила обороты, а по ожидаемым забитым мячам (xG) заметно превзошла соперника (1,39 — 0,43), но набрать первые очки так и не смогла.