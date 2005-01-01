Сборная Марокко взяла верх над Канадой и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Марокко переиграла команду Канады в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.

Матч третьего тура группы F на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершился со счётом 2:1 в пользу команды Валида Реграги.

В составе Марокко отличились Хаким Зиеш (четвёртая минута), Юссеф Эн-Несири (23-я). Наиф Агер (40-я) записал на свой счёт автогол.

«Атласские львы» набрали семь очков и финишировали на первом месте в группе F. Североамериканская сборная закончила выступление на турнире с нулём очков. Хорваты (пять) вышли в плей-офф со второго места. Бельгия (четыре) заняла третью итоговую позицию.

Ранее председатель судейского комитета Международной федерации футбола итальянец Пьерлуиджи Коллина рассказал, почему было принято решение увеличить дополнительное время на ЧМ-2022.