Коллина — о компенсированном времени на ЧМ: люди хотят видеть больше футбола

Председатель судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) итальянец Пьерлуиджи Коллина рассказал, почему было принято решение увеличить дополнительное время на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Проблема встреч, в которых чистое игровое время составляет менее 50 минут, актуальна уже давно. Люди хотят видеть больше футбола, нас уже много лет просят что-то с этим сделать», — цитирует Коллину пресс-служба ФИФА.

По его словам, ФИФА уже предпринимала шаги в этом направлении на ЧМ-2018 в России, попросив судей более точно рассчитывать количество добавленного времени в конце каждого тайма. Реализация новых рекомендаций привела к тому, что чистое игровое время увеличилось в среднем до 59 минут.

Первенство планеты 2022 года завершится 18 декабря.

Ранее сообщалось, что ФИФА рассматривает возможность введения серий пенальти в матчах группового этапа ЧМ-2026.