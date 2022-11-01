Спор Месси и Щенсны на €100, радость Левандовски и желание Дешама позвонить Коллине: что окружает ЧМ по футболу в Катаре

Лионель Месси обновил сразу два рекорда Диего Марадоны в матче Аргентина — Польша, а голкипер Войцех Щенсны стал третьим в истории вратарём, сумевшим отразить два пенальти на мундиале. Роберт Левандовски заявил, что впервые радовался поражению своей команды, а главный тренер французов Дидье Дешам попросил телефон главы судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллины, поскольку не понял, почему отменили гол Антуана Гризманна во встрече с Тунисом. Тем временем, англичане и португальцы понесли потери: защитник «Арсенала» Бен Уайт покинул Катар по семейным обстоятельствам, а игрок ПСЖ Нуну Мендеш выбыл на два месяца из-за травмы.

Месси дважды обошёл Марадону

В матче третьего тура группового этапа между сборными Польши и Аргентины нападающий Лионель Месси установил сразу несколько достижений. Форвард вышел на поле в майке национальной команды на чемпионатах мира в 22-й раз и превзошёл по этому показателю легендарного Диего Марадону, который принял участие в 21-й игре.

Кроме того, Лео оказался самым возрастным игроком, сумевшим пять и более раз обвести оппонентов и создать пять и более голевых моментов в одной встрече на мундиале. Прежнее достижение также принадлежало Марадоне и было установлено в 1994 году.

При этом сам Месси узнал о рекордах от журналистов уже после игры. По мнению аргентинца, если бы Диего узнал о его успехах, то положительно бы на них отреагировал.

Также по теме Латиноамериканские страсти: как Аргентина победила Польшу, но не помогла Мексике выйти из группы на ЧМ Лионель Месси не реализовал пенальти в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу, однако Аргентина взяла...

«Думаю, он был бы суперсчастлив за меня, потому что всегда относился ко мне с большой любовью. Он всегда радовался, когда у меня дела шли хорошо», — сказал Лео.

Наконец-то поставлена точка и в скандале с футболкой сборной Мексики, которую Месси случайно подвинул в раздевалке, когда переобувал бутсы. Как отметил форвард, он не собирался таким образом никого оскорблять.

«Это было недоразумение. Любой, кто знает меня, в курсе, что с моей стороны нет неуважительного отношения. Это раздевалка, вещи после игры. Мне не за что извиняться, потому что я не проявляю неуважения к народу Мексики или к футболке», — приводит слова аргентинца TUDN.

Похоже, прочитав комментарий Лео, наконец-то успокоился и боксёр Сауль Альварес, который поначалу обратил внимание на действия форварда в раздевалке. В социальных сетях он признал свою ошибку.

«В последние дни меня увлекли страсть и любовь, которые я испытываю к своей стране, и я сделал неуместные комментарии, за которые хочу извиниться перед Месси и народом Аргентины. Каждый день мы узнаем что-то новое, и на этот раз настала моя очередь», — написал Канело.

Недовольство Скалони

Несмотря на победу над сборной Польши, главный тренер аргентинцев Лионель Скалони выглядел недовольным после матча. Специалист обрушился с критикой на организаторов ЧМ-2022, которые, по его мнению, плохо составили календарь соревнований и поставили будущего соперника его команды в более выгодные условия.

«Я считаю безумием проводить матч 1/8 финала через два дня после заключительной игры в группе. Это крайне мало, учитывая, что мы заняли первое место. У нас нет условий для отдыха. Сейчас два часа ночи, мы всё ещё на стадионе, а сборная Австралии уже отдыхает», — отметил Скалони.

При этом нельзя сказать, что аргентинцы после двух забитых мячей потратили много энергии. В концовке матча они просто старались контролировать мяч и не давать сопернику организовать атаки. В итоге футболисты даже установили рекорд чемпионатов мира: сразу 800 их пасов достигли своей цели, а точность передач за встречу составила 92%.

Достижение Щенсны

Рекорды в среду устанавливал не только Месси. Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны стал третьим вратарём в истории, отразившим два пенальти на одном чемпионате мира. Ранее это удавалось только американцу Брэду Фриделю на ЧМ-2002, а также другому поляку — Яну Томашевскому в далёком 1974 году.

В Катаре во втором туре Щенсны не позволил переиграть себя саудиту Салему Аль-Давсари. А в матче с аргентинцами справился с ударом Лео.

«У Месси есть два способа подбегать к мячу во время пенальти. Один очень медленный, глядя на голкипера. Второй быстрее. Он более удобен для вратаря, потому что подавляющее большинство ударов наносится аргентинцем высоко, в левый для голкипера угол. Поэтому, когда я увидел, что он так разбегается, решил броситься в тот угол, куда он чаще всего бьёт», — объяснил голкипер.

При этом, по словам Щенсны, он не верил, что главный арбитр назначит одиннадцатиметровый в его ворота и даже поспорил с Месси на €100, пока судьи просматривали VAR.

«Не знаю, разрешено ли это, или, может быть, меня оштрафуют. Платить ему не собираюсь — у него и так достаточно денег», — пошутил Войцех.

Радость от поражения

Полякам в этот раз несказанно повезло. Они прошли в 1/8 финала чемпионата мира благодаря голу Саудовской Аравии, забитому на последних минутах матча с Мексикой. А в случае равенства данного показателя всё решило было количество жёлтых карточек, полученных командами. Поэтому даже несмотря на поражение подопечные Чеслава Михневича выглядели весёлыми после матча с Аргентиной. Всё-таки коллектив впервые с 1986 года вышел из группы.

Не скрывал радости и капитан поляков Роберт Левандовски. По его мнению, этот проигрыш даст коллективу сил достойно выступить против французов в 1/8 финала.

«Мы счастливы и довольны, ведь годами стремились выйти из группы. Я не думаю, что у меня когда-либо был матч, в котором испытывал положительные эмоции даже от поражения. Встречи с Саудовской Аравией и Мексикой принесли свои плоды. Мы знаем, какие у нас были ошибки, свои слабости. Но это матч, который станет отличной подготовкой к следующему. Мы понимаем, что легче не будет, но при должном анализе мы можем лучше сыграть против французов», — заявил польский капитан.

Однако эксперты особой эйфории от выхода сборной Польши в плей-офф не испытывают. Команда с трудом пробилась на турнир. В стыках ей тоже повезло: из-за отстранения россиян подопечные Михневича провели только одну встречу со шведами, которые в тот момент явно находились не в форме. А в Катаре пока блещет по сути только Щенсны.

По мнению комментатора и журналиста Василия Уткина, следить за матчами коллектива утомительно.

«Поляки вышли. Ну, вышли — значит, заслужили. Но, чёрт, как на них смотреть? Они же не просто не играют — они ещё и делают это с коллективным фэйсом Камила Глика, который прекрасен, конечно, но там совсем ничего, что могло бы вызвать сочувствие. Эмпатию. Сопереживание. Всё это не критерий, конечно, а просто моё резюме тому утомительному поприщу, которое предпринимает Польша на этом турнире», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Борьба за отменённый гол

Если несколько дней назад за свой гол боролся Криштиану Роналду, то теперь пришла очередь Антуана Гризмана. В матче Франции и Туниса (0:1) произошла необычная ситуация, и теперь даже главный тренер чемпионов мира Дидье Дешам не знает, правильно ли поступил арбитр встречи. На послематчевой пресс-конференции он в шутку попросил у журналистов телефон Пьерлуиджи Коллины. А федерация в итоге подала жалобу в ФИФА.

Дело в том, что Гризманн сравнял счёт на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте, после чего главный судья Мэттью Конгер дал финальный свисток. И только потом, в результате видеопросмотра он отменил гол из-за офсайда. Затем рефери продолжил встречу, которую совсем недавно закончил. Футболисты развели мяч с центра поля и отыграли ещё несколько секунд.

Как сообщает издание RMC, Конгер не имел на это права. Согласно протоколу, система VAR после сигнала об окончании встречи не должна вмешиваться в судейские решения. Гол можно было бы отменить до финального свистка, но никак не после. ФИФА пока никак не прокомментировала данную ситуацию.

При этом арбитр Игорь Федотов не усмотрел в действиях новозеландца какой-либо ошибки.

«Офсайд у Гризманна был чистый. Помощник разобрался, увидел, что защитник коснулся мяча, а Антуан этим воспользовался. Защитник Туниса не контролировал мяч. По новым рекомендациям, если нет контроля мяча, это считается офсайдом. Тут контроля мяча не было, <…> гол отменили правильно. Как так вышло, что решение поменяли после окончания матча? Пока команды на поле, они могут делать, что хотят. Например, завершить игру, но не показывать на центр, что было взятие ворот», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Две отставки

Неудачи на групповом этапе чемпионата мира неизбежно ведут к перестановкам в тренерских штабах команд. На следующий день после поражения от США (0:1) и невыхода в плей-офф подал в отставку главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш.

«Парни и дорогие друзья, нет ничего постыдного в том, чтобы не достигнуть своей мечты, пока вы боретесь за неё и делаете всё возможное. Я горжусь вами, вы снова были великолепны на поле и за его пределами. Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Я считаю, что вы заслуживаете уважения. Желаю вам счастья, успехов и здоровья. Спасибо», — написал специалист в социальных сетях.

Главный тренер команды Мексики Херардо Мартино объявил об уходе уже на пресс-конференции после матча с Саудовской Аравией.

«Мой контракт закончился, как только судья дал финальный свисток», — заявил аргентинец.

Как кажется, не за горами и отставка наставника датчан Каспера Юльманна. Он был очень эмоционален при общении с журналистами. И тому есть логичное объяснение: его команда заняла последнее место в группе с Францией, Австралией и Тунисом, набрав всего одно очко.

«Я потратил год своей жизни на подготовку к чемпионату мира. Ещё год назад мы узнали, что вышли на этот турнир, и на следующий день после квалификации начали готовиться. Старались сделать это максимально хорошо. А сейчас у всех нас разочарование. На чемпионате мира так мало времени, так мало дней, и это должно буквально пинать под зад, когда вы все вместе. Но этого не произошло… Я расстроен, мне грустно. С футбольной точки зрения наше выступление было просто отвратительным — это было какое-то дерьмо. И я говорю не о футболистах. Это моя ответственность», — сказал специалист.

Потери англичан и португальцев

Тем временем, у команд, вышедших в плей-офф, возникают проблемы с составом. Неожиданно по семейным обстоятельствам расположение сборной Англии покинул защитник «Арсенала» Бен Уайт. При этом, сообщается, что футболист в Катар не вернётся. Почему он уехал, в команде не объясняли.

Куда более прозаична ситуация в стане португальцев. Защитник ПСЖ Нуну Мендеш получил травму левого бедра в матче второго тура с командой Уругвая (2:0) и выбыл на два месяца, сообщает журналист Фабрицио Романо. Так что во встрече с Южной Кореей у тренерского штаба будет возможность наиграть новую связку в обороне.

Отдельно занимается и Криштиану Роналду. В четверг он работал индивидуально в тренажёрном зале. Однако, как пишут СМИ, у игрока нет проблем со здоровьем.

Провокации хорватской модели

Продолжает провоцировать катарцев своим внешним видом хорватская модель Ивана Кнолль. На первый матч своей команды с Марокко она пришла в длинном платье цветов национального флага, однако с огромным, вызывающим вырезом на груди. На этом она не остановилась и на второй встрече с Канадой уже открыла плечи и колени. Но больше всего девушка удивила, надев бикини на одном из пляжей Катара и выложив видео в своих социальных сетях.

По словам Иваны, в стране куда более терпимы к внешнему виду, чем многие думали. Кнолль отметила, что перед тем как надеть купальник другими нарядами «прощупывала» почву. Поскольку никто на стадионах не делал ей замечаний, она решилась позагорать.

«Местные жители подтвердили, что я могу носить всё, что захочу. Но я не знала, что видеозапись того, как я в бикини гуляю у моря, станет таким большим событием. Об этом говорит вся страна. Меня здесь все знают, и я вижу, что меня приняли. Я никогда не боялась ареста за то, что я такая, какая есть, и не думаю, что, надев бикини, могу навредить кому-то. И если это заслуживает ареста, тогда арестуйте меня», — заявила Кнолль в интервью TMZ.