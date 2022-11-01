Вопреки прогнозам: Австралия впервые за 16 лет вышла в плей-офф ЧМ, а Тунису не помогла даже победа над Францией

Сборная Австралии впервые за 16 лет пробилась в плей-офф чемпионата мира по футболу. Удержать второе место в группе подопечным Грэма Арнольда позволила победа над Данией. В середине второго тайма Мэтью Леки в контратаке обыграл Йоакима Мехле и аккуратно направил мяч в дальний угол. Причём за две минуты до этого в параллельном матче Тунис открыл счёт в противостоянии с Францией и ненадолго опередил соперников в турнирной таблице. Дидье Дешам пытался заменами спасти игру, но не сумел — забитый в добавленное время Антуаном Гризманном гол был отменён после финального свистка.

В группе D перед заключительным туром была известна только одна сборная — обладательница путёвки в плей-офф — Франция. Действующие чемпионы планеты одержали уверенные победы над Австралией и Данией, и даже ничья в противостоянии с Тунисом гарантировала им первое место. При этом мало кто мог предположить, что вслед за главным фаворитом расположится Австралия, а не Дания. Подопечные Каспера Юльманна, год назад влюбившие в себя многих болельщиков на чемпионате Европы, набрали всего очко и на два балла отставали от «кенгуру». Судьбу второй строчки им предстояло определить в очном противостоянии.

В случае с представителями Зелёного континента всё было предельно понятно: победа гарантировала им выход в 1/8 финала. То же можно было сказать о сопернике, но ему ещё требовалось, чтобы Тунис сенсационно не оказался сильнее Франции. В таком случае пришлось бы подсчитывать разницу мячей, которая перед заключительными встречами у коллективов оказалась одинаковой (−1). К этому же шагу предстояло прибегнуть в случае ничейного результата в матче Австралии и успеха «карфагенских орлов». Тогда дальше бы прошли последние, опережавшие оппонента по данному показателю (−1 против −2).

Датчане в ключевом матче пошли на серьёзные перестановки в составе. В частности, они отказались от схемы с тремя центральными защитниками, которую использовали в предыдущих играх, и перешли на расстановку 4—2—3—1. При этом на острие расположился Мартин Брейтуэйт, до того лишь раз вышедший на замену. С флангов его поддерживали Андреас Сков Ольсен и Йеспер Линдстрём, а место под нападающим занял Кристиан Эриксен.

В свою очередь, австралийцы ожидаемо отдали мяч сопернику и отошли в оборону. В сложившейся ситуации им оставалось делать то, что они умеют лучше всего, — сражаться и навязывать борьбу. «Алая гвардия» к этому оказалась не готова. Она с огромным трудом проходила насыщенную оборону и в первом тайме отметилась всего двумя ударами в створ, с которыми справился Мэтью Райан. Причём в качестве слабого места в построениях соперника они выбрали правый фланг, где действовал Милош Дегенек. Сюда помимо Линдстрёма смещался и Эриксен. Но подстраховка у соккеруз работала как часы. А Брейтуэйт, на которого была сделана ставка, почти не встречался с мячом.

Также австралийцы с удовольствием тянули время. Райан уже по истечении получаса встречи максимально долго вводил мяч в игру от собственных ворот, и судье даже пришлось предупредить его на словах. А незадолго до перерыва подопечные Грэма Арнольда осмелели и завладели инициативой. Им удалось провести несколько перспективных атак и заставить вступить в игру Каспера Шмейхеля. Было очевидно, что с таким течением матча сборной Дании плей-офф не видать. Оппоненты спокойно могли провести в подобном ключе и вторую половину.

После перерыва Юльманн принялся активно проводить замены. Сначала он бросил в бой Александра Баха, а затем Миккеля Дамсгора и Каспера Дольберга. На какое-то мгновение показалось, что датчане способны додавить неуступчивого оппонента. Однако на 60-й минуте австралийцы провели шикарную контратаку и открыли счёт. Райли Макгри с левого края выдал отличную передачу Мэтью Леки, а тот, оказавшись против двоих защитников, легко раскачал Йоакима Мехле и пробил ему между ног в дальний угол.

После этого игра была фактически завершена. Хотя у «алой гвардии» в запасе оставалось более получаса, она шла вперёд по инерции и по-прежнему действовала на не самых высоких скоростях. По сути, и моментов для того, чтобы хотя бы сравнять счёт, у команды не было. Разве что на 71-й минуте судья зафиксировал нарушение правил на Андреасе Корнелиусе в чужой штрафной, но коллега на линии тут же подсказал ему, что форвард находился в офсайде. А в дополнительное время тот же Корнелиус головой пробил выше ворот.

Таким образом, австралийцы во второй раз в истории пробились в плей-офф мундиаля. В последний раз им это удавалось ещё в 2006-м, когда сборную возглавлял Гус Хиддинк. Более того, они впервые одержали на ЧМ две победы. Ну а датчане стали едва ли не главным разочарованием турнира. Приехав в Катар в качестве одной из сильнейших команд Европы и имея в активе две победы над Францией в Лиге наций, они набрали всего очко и заняли последнее место в группе.

Крайне неожиданный результат был зафиксирован и в противостоянии Франции и Туниса, хотя, казалось, трёхцветные должны одерживать победу на классе. Однако Дидье Дешам решил поберечь лидеров и выпустил полностью резервный состав. Например, место на последнем рубеже занял Стив Манданда, ставший самым возрастным игроком в истории сборной (37 лет и 247 дней).

Достаточно быстро стало понятно, что мотивации в этой игре действующим чемпионам планеты тоже не хватает. Они вальяжно перекатывали мяч в середине поля и не торопились идти вперёд. «Карфагенские орлы», напротив, выкладывались на 200%. И уже на восьмой минуте они открыли счёт. После подачи Вахби Хазри со стандарта Надер Гандри отправил мяч в сетку, опередив Рафаэля Варана. Но судьи, изучив повтор, зафиксировали офсайд.

Даже это не сказалось на настрое фаворитов и не разбудило их. Они продолжали действовать вальяжно и до перерыва не нанесли ни одного удара в створ чужих ворот. В начале второго тайма они были за это наказаны. И вновь на первом плане оказался Хазри. Подхватив мяч на чужой половине после паса партнёра, он протащил его в штрафную и низом пробил в дальний угол. Счастью многочисленных поклонников тунисцев не было предела, ведь на тот момент их любимцы поднялись на второе место. Однако радость была недолгой, поскольку спустя пару минут Леки вывел Австралию вперёд, «кенугуру» обошли преследователя и догнали трёхцветных.

Дешам ближе к финальному свистку бросил в бой лидеров. В частности, игровое время получили Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Усман Дембеле. Их появление помогло французам, наконец, перевести игру на чужую половину и даже создать остроту. А на 98-й минуте они умудрились сравнять счёт. Гризманн своевременно среагировал на удачный отскок в штрафной и точно пробил. Но судья и на этот раз отменил гол из-за положения вне игры, хотя уже дал финальный свисток.

Тем не менее расклад в квартете это не изменило. Тунисцы, несмотря на победу над действующим чемпионом планеты, остались третьими. А подопечные Дешама, проведя крайне невзрачную игру, всё равно обошли Австралию по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Единственное, они прервали девятиматчевую беспроигрышную серию на ЧМ.