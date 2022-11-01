Австралия обыграла Данию и пробилась в плей-офф ЧМ-2022
Сборная Австралии одержала победу над командой Дании в матче третьего тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре.
Встреча в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Грэма Арнольда.
Единственный мяч забил Мэттью Леки на 60-й минуте.
Таким образом, Австралия заняла второе место в группе, набрав шесть очков, и вышла в 1/8 финала. Дания расположилась на четвёртой строчке (одно очко) и вылетела из турнира.
Ранее дубль Рашфорда помог Англии разгромить Уэльс на ЧМ по футболу.