Австралия обыграла Данию и пробилась в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Австралии одержала победу над командой Дании в матче третьего тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре.

Встреча в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Грэма Арнольда.

Единственный мяч забил Мэттью Леки на 60-й минуте.

Таким образом, Австралия заняла второе место в группе, набрав шесть очков, и вышла в 1/8 финала. Дания расположилась на четвёртой строчке (одно очко) и вылетела из турнира.

Ранее дубль Рашфорда помог Англии разгромить Уэльс на ЧМ по футболу.