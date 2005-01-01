Дубль Рашфорда помог Англии разгромить Уэльс на ЧМ по футболу

Сборная Англии разгромила команду Уэльса в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Встреча в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али» завершилась со счётом 3:0.

В составе английской сборной дубль оформил нападающий Маркус Рашфорд. Также мяч забил полузащитник Фил Фоден.

Таким образом, Англия заняла первое место в группе, набрав семь очков, и вышла в 1/8 финала. Уэльс расположился на четвёртой строчке (одно очко) и вылетел из турнира.

Ранее Рашфорд сравнялся с Килианом Мбаппе в гонке бомбардиров ЧМ-2022.