Рэшфорд сравнялся с Мбаппе в гонке бомбардиров ЧМ-2022

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд оформил дубль в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре с командой Уэльса.

Форвард отличился на 50-й и 68-й минутах.

Таким образом, на счету 25-летнего футболиста три забитых мяча на чемпионате мира — 2022. Первый гол Рэшфорд оформил в матче первого тура с командой Ирана (6:2).

Он сравнялся с Килианом Мбаппе, Эннером Валенсией и Коди Гакпо в гонке бомбардиров.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказал мнение о характере Мбаппе.