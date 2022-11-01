Дешам заявил, что у Мбаппе нет эго

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказал мнение о характере нападающего Килиана Мбаппе.

«Говорите, проблема в его эго? Что вы об этом знаете? У Килиана нет эго. Он важен для сборной Франции и привлекает внимание своими выступлениями», — сказал Дешам на пресс-конференции.

После двух туров группового этапа Франция набрала шесть очков и гарантировала себе выход в плей-офф из группы D, где также выступают команды Австралии, Дании и Туниса.

Мбаппе забил три мяча и возглавляет бомбардирскую гонку турнира.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема не вернётся в сборную Франции на ЧМ-2022.