L'Equipe: Бензема не вернётся в сборную Франции на ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Карим Бензема не сможет продолжить участие в чемпионате мира в Катаре.

По информации L'Equipe, игрок не вернётся в расположение сборной Франции после травмы.

При этом игрок до сих пор входит в заявку национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

После двух туров группового этапа Франция набрала шесть очков и гарантировала себе выход в плей-офф из группы D, где также выступают команды Австралии, Дании и Туниса.

Ранее Дидье Дешам заявил, что пока не думает о возвращении Бензема на чемпионат мира.