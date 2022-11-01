L'Equipe: Бензема не вернётся в сборную Франции на ЧМ-2022
Нападающий сборной Франции Карим Бензема не сможет продолжить участие в чемпионате мира в Катаре.
По информации L'Equipe, игрок не вернётся в расположение сборной Франции после травмы.
При этом игрок до сих пор входит в заявку национальной команды на чемпионате мира в Катаре.
После двух туров группового этапа Франция набрала шесть очков и гарантировала себе выход в плей-офф из группы D, где также выступают команды Австралии, Дании и Туниса.
Ранее Дидье Дешам заявил, что пока не думает о возвращении Бензема на чемпионат мира.