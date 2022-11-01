Дешам заявил, что пока не думает о возвращении Бензема на чемпионат мира

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам сообщил, что не думает о возможном возращении нападающего Карима Бензема в расположение национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

«Это не то, что занимает мои мысли, я не знаю, кто что говорит. Вы знаете его ситуацию и сроки его восстановления. Я не буду комментировать то, что не касается нашей повседневной жизни», — приводит слова Дешама FFF.

По информации RMC Sport, Бензема опережает график восстановлений, он может приступить к тренировкам в середине недели.

Игрок до сих пор входит в заявку сборной Франции на чемпионате мира в Катаре. Бензема может вернуться в состав команды при согласии Дидье Дешама.

После двух туров группового этапа Франция набрала шесть очков и гарантировала себе выход в плей-офф из группы D, где также выступают команды Австралии, Дании и Туниса.

Ранее сообщалось, что Бензема получит статус чемпиона мира в случае победы Франции на турнире в Катаре.