Бензема получит статус чемпиона мира в случае победы Франции на турнире в Катаре

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема получит статус чемпиона мира в случае победы национальной команды на турнире в Катаре.

Как сообщили в Международной федерации футбола (ФИФА) изданию RMC Sport, организация передаст Федерации футбола Франции (FFF) все 26 медалей согласно заявке французской сборной на чемпионат мира.

34-летний француз не играет на турнире в Катаре из‑за мышечной травмы, но присутствует в окончательной заявке сборной.

После двух туров группового этапа Франция набрала шесть очков и гарантировала себе выход в плей-офф из группы D, где также выступают команды Австралии, Дании и Туниса.

Ранее сообщалось, что атмосфера в сборной Франции на ЧМ стала лучше после отъезда Бензема.