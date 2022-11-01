L'Equipe: атмосфера в сборной Франции на ЧМ стала лучше после отъезда Бензема

Атмосфера в сборной Франции на чемпионате мира — 2022 в Катаре стала заметно лучше после отъезда из расположения команды нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема.

Как сообщает L'Equipe, молодые игроки стали чувствовать себя свободнее и комфортнее без 34-летнего француза.

Бензема выбыл из состава сборной Франции после травмы.

По информации источника, в комнату нападающего после получения им повреждения зашёл только форвард мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре Франция обыграла сборную Австралии со счётом 4:1.

Сегодня, 26 ноября, французские футболисты сыграют с командой Дании. Начало — в 19:00 мск.

Ранее отец нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе Вильфрид рассказал, как его сын плакал в начале карьеры в «Монако».