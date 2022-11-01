Сборная Австралии второй раз в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборная Австралии одержала победу над командой Дании в матче третьего тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре.

Встреча в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Грэма Арнольда.

Единственный мяч забил Мэттью Леки на 60-й минуте.

Таким образом, Австралия заняла второе место в группе, набрав шесть очков, и вышла в 1/8 финала. Дания расположилась на четвёртой строчке (одно очко) и вылетела из турнира.

До этого Австралия выходила из группы на ЧМ-2006 с Бразилией (0:2), Хорватией (2:2) и Японией (3:1), после чего в 1/8 финала уступила Италии (0:1).

Ранее Тунис победил Францию, но не смог пробиться в 1/8 финала чемпионата мира.