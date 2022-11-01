Тунис победил Францию, но не смог пробиться в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Туниса одержала победу над национальной командой Франции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022.

Встреча группы D проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Джалеля Кадри.

В составе Туниса единственный мяч забил Вахби Хазри на 58-й минуте.

Таким образом, сборная Франции с шестью очками заняла первое место в турнирной таблице и вышла в плей-офф. Тунис с четырьмя очками расположился на третьей строчке и покинул чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что гол Надера Гандри в ворота Франции не был засчитан из-за офсайда.