Гол Гандри в ворота Франции не был засчитан из-за офсайда

Сборная Франции проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Туниса.

Мяч защитника сборной Туниса Надера Гандри в ворота команды Франции не был засчитан из-за офсайда на восьмой минуте.

Игра проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. На данный момент счёт 0:0.

Главный судья встречи — Мэттью Конгер из Новой Зеландии.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее стал известен стартовый состав сборной Франции на матч ЧМ-2022 с Тунисом.