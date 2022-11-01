Судья не засчитал забитый мяч сборной Франции после финального свистка

Сборная Туниса одержала победу над национальной командой Франции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022.

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отличился на восьмой добавленной к основному времени матча минуте. Главный судья встречи Мэттью Конгер из Новой Зеландии дал свисток об окончании матча, но после этого пошёл смотреть VAR и отменил забитый мяч француза.

Встреча группы D проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Джалеля Кадри.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что гол Надера Гандри в ворота Франции не был засчитан из-за офсайда.