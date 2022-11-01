Франция стала второй сборной в XXI веке, вышедшей в плей-офф ЧМ в статусе действующего чемпиона

Сборная Франции одержала победу над национальной командой Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022.

Впервые с 2006 года команда, которая выиграла предыдущий чемпионат мира, вышла в плей-офф следующего турнира. В 2010 году Италия не смогла пройти групповой этап. В 2014 году у испанцев не получилось оформить выход из группы. В 2018-м сборная Германии не вышла в плей-офф ЧМ.

Игра группы D проходила на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Дидье Дешама.

В составе сборной Франции отличился Килиан Мбаппе (61-я и 86-я минуты). У Дании единственный мяч забил Андреас Кристенсен (68-я).

В другом матче группы D сборная Австралии обыграла команду Туниса (1:0).

После второго тура Франция с шестью очками идёт на первом месте в турнирной таблице и досрочно выходит в 1/8 финала. Дания с одним очком занимает третье место.

Ранее сообщалось, что атмосфера в сборной Франции на ЧМ-2022 стала заметно лучше после отъезда из расположения команды нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема.