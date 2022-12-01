Роналду не тренировался со сборной Португалии перед матчем с Южной Кореей

В рамках третьего тура чемпионата мира в Катаре сборная Португалии проведёт матч с командой Южной Кореи.

По информации Globo, Криштиану Роналду тренировался отдельно от команды в тренажёрном зале. Отмечается, что у игрока нет проблем со здоровьем.

Встреча между командами пройдёт 2 декабря в Ар-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Начало — в 18:00 мск.

Португалия лидирует в группе H, набрав шесть очков. Южная Кореи — третья (одно очко).

Ранее Василий Уткин отреагировал на игру сборной Польши в матче с командой Аргентины в рамках третьего тура чемпионата мира в Катаре.