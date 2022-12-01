Уткин — об игре Польши на ЧМ: утомительное поприще

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на игру сборной Польши в матче с командой Аргентины в рамках третьего тура чемпионата мира в Катаре.

«Поляки вышли. Ну, вышли — значит, заслужили. Но, чёрт, как на них смотреть? Утомительное поприще, которое предпринимает Польша на этом турнире», — написал Уткин в Telegram-канале.

Игра третьего тура группы С на арене «Стэдиум 974» в Дохе завершилась со счётом 2:0 в пользу латиноамериканской команды.

Аргентина с шестью очками финишировала на первом месте в группе С. Со второго места в плей-офф вышла Польша (четыре).

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