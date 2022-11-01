«Ты здесь, потому что этого заслуживаешь»: Фраппар стала первой в мире женщиной, которая будет судить матч ЧМ по футболу

Впервые в истории чемпионатов мира по футболу главным арбитром одного из матчей назначена женщина. Обслуживать встречу третьего тура группового этапа с участием сборных Германии и Коста-Рики будет Стефани Фраппар. Её карьера развивается весьма стремительно — только за последние три с половиной сезона француженка отсудила 86 игр с участием мужских команд в разных турнирах, в том числе Суперкубок УЕФА. Сегодня рефери предстоит ещё один серьёзный вызов, однако она уже привыкла справляться с волнением.

В четверг, 1 декабря, на стадионе «Эль-Байт» произойдёт историческое событие. Главным судьёй матча третьего тура группового этапа станет женщина — Стефани Фраппар. Помогать ей будут линейные арбитры мексиканка Карен Диас и бразильянка Неуза Бакк.

38-летнюю француженку можно назвать настоящим первопроходцем в своём деле. За 25 лет она преодолела огромный путь от работы на детских матчах до встреч Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

«Мужской мундиаль — это важнейшее соревнование в мире, и не только в футболе. Но стоит сказать, что я была первой женщиной-арбитром во Франции, первой в Европе, всякий раз первой. Я умею с этим справляться», — приводит слова Стефани The Athletic.

Любовь к футболу Фраппар привил её отец. Он выступал в любительской лиге, и дочка каждые выходные следила за его матчами. Это подтолкнуло девочку начать учить правила, а в 13 лет она уже судила детские турниры и играла в футбол сама. Когда пришло время поступать в вуз, Стефани поняла, что спорта в её жизни слишком много и нужно делать выбор: идти в команду юношеской лиги (U19) или стать арбитром. Фраппар предпочла второе.

«В то время женский футбол был не особо развит, поэтому я решила завершить карьеру. При этом я не планировала становиться первой женщиной-арбитром на чемпионате мира или кем-то ещё в этом роде», — призналась уроженка Ле-Плесси-Бушар.

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Однако судьба была благосклонна к девушке. С 2011 года она начала судить матчи в третьем французском дивизионе. А в 2019-м Фраппар судила встречу Лиги 1 с участием «Амьена» и «Страсбурга», где показала четыре жёлтые карточки, а противостояние в итоге закончилось нулевой ничьей. Её появление привлекло внимание журналистов, которые посвятили Фраппар не одну колонку. Женщина-судья в мужском турнире была в диковинку, ни в одной другой европейской лиге ничего подобного ещё не допускалось.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций также следили за француженкой и были явно впечатлены дебютным сезоном арбитра, поэтому решили назначить её на матч за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» — «Челси». Причём Стефани тогда возглавляла исключительно женскую судейскую бригаду.

Встреча английских команд стала одной из самых громких в карьере Фраппар. В первом тайме она не засчитала гол Кристиана Пулишича из-за офсайда. Американец пытался оспорить решение рефери, но она оставалась непреклонной, и VAR подтвердил её правоту. В дополнительное время на 101-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Челси» француженка не побоялась назначить одиннадцатиметровый в ворота лондонцев, а после на одном дыхании провела серию пенальти, в которой «Ливерпуль» взял верх.

Дебюты продолжались и дальше. В декабре 2020 года она обслуживала групповой матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и киевским «Динамо», в марте 2021-го — отборочную встречу к ЧМ сборных Нидерландов и Латвии, а в мае 2022-го — финал Кубка Франции, в котором «Нант» победил «Ниццу». Параллельно Стефани продолжала работать на женских турнирах. Так, в 2019-м она была главным арбитром финала чемпионата мира.

«Между мужским и женским футболом нет никаких отличий. Темп игры в женских соревнованиях постоянно растёт. Различается лишь тактика. Но точно так же отличается стиль игры в странах Европы, Африки и Южной Америки», — признаётся Фраппар.

Теперь Стефани получила шанс проявить себя на чемпионате мира в Катаре вместе с Салимой Мукансангой из Руанды и Ёсими Ямаситой из Японии. Вплоть до назначения француженки оставались вопросы, решится ли ФИФА на то, чтобы сделать женщину главным арбитром. До этого в первых двух турах девушки оказывались лишь на бровке в качестве резервного рефери, на Евро-2020 им также отводилась роль четвёртого судьи, преимущественно следящего за порядком на бровке.

При этом третий матч группового этапа, в котором решается судьба путёвки в 1/8 финала турнира, ещё более сложный по накалу борьбы, чем первые туры. Права на ошибку нет ни у кого, тем более у рефери. Но Фраппар этого не боится.

«Когда судишь, ты счастлив. Ты понимаешь важность игры, но при этом уверен в своём профессионализме и навыках. Если тебя назначают [обслуживать игры] такого уровня, значит, ты обладаешь соответствующими качествами. Ты здесь, потому что этого заслуживаешь», — уверена француженка.

От Стефани, как и во время других её дебютов, очень многое зависит. В случае успеха она ещё шире откроет дверь для женщин-арбитров в мужской футбол, и возможно, даже на этом турнире это будет не единственное назначение. Однако любой скандал может поставить крест на всех предыдущих исторических успехах.

Надо отметить, что на ЧМ в Катаре могла получить приглашение и россиянка Анастасия Пустовойтова, которая также считается одной из лучших в мире. В 2021-м она отсудила финал Олимпийских игр, а в 2019-м — решающий матч женской Лиги чемпионов. Но санкции со стороны ФИФА и УЕФА коснулись в том числе и рефери.