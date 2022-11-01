Фраппар назначена на матч Германия — Коста-Рика

Француженка Стефани Фраппар будет главным судьёй матча группового этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Германии и Коста-Рики.

38-летняя арбитр станет первой женщиной, которая будет работать на матче мужского чемпионата мира по футболу в качестве главного судьи.

Встреча пройдёт в городе Эль-Хауре на стадионе «Аль-Байт» в 18:00 мск.

Коста-Рика занимает третье место в группе H, набрав три очка. Германия (одно очко) — четвёртая.

Ранее сообщалось, что три игрока немецкой национальной команды не присутствовали на тренировке перед матчем с Коста-Рикой на ЧМ-2022 в Катаре.