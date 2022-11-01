Kicker: три футболиста пропустили тренировку сборной Германии перед игрой с Коста-Рикой

Три игрока немецкой национальной команды не присутствовали на тренировке перед матчем с Коста-Рикой на ЧМ-2022 в Катаре.

Занятия пропустили Леон Горецка, Тило Керер и Давид Раум, сообщает Kicker.

Игра между командами пройдёт 1 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Коста-Рика занимает третье место в группе H, набрав три очка. Германия (одно очко) — четвёртая.

Ранее полузащитник сборной Германии Томас Мюллер поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с Коста-Рикой.