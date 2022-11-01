Мюллер: Германия готовится выиграть у Коста-Рики, но победа со счётом 8:0 маловероятна

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с Коста-Рикой.

«Я думаю, что на бумаге мы являемся фаворитами. Мы готовимся сыграть как можно лучше и победить, но выиграть со счётом 8:0 возможно, но маловероятно», — сказал Мюллер на пресс-конференции.

Игра между командами пройдёт 1 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Коста-Рика занимает третье место в группе H, набрав три очка. Германия (одно очко) — четвёртая.

Ранее сообщалось, что Энрике и Флик договорились встретиться в финале чемпионата мира в Катаре.