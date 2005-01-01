Энрике и Флик договорились встретиться в финале чемпионата мира в Катаре

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, что договорился с наставником Германии Хансом-Дитером Фликом встретиться в финале чемпионата мира в Катаре.

«Он мне особенно нравится — он крайне образованный, а его футбольный уровень очень высок. Кроме того, в команде игроки к нему относятся уважительно. Он мне нравится. Мы договорились встретиться финале», — цитирует Энрике Sport.es.

Сборная Германии встретилась с командой Испании в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022. Игра второго тура группы Е на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 1:1.

Команда Испании (четыре очка) лидирует в турнирной таблице группы Е. Далее расположились Япония (три), Коста-Рика (три) и Германия (одно).

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Германии (DFB).