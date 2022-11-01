Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Германии (DFB).

По информации AP News, причиной стало отсутствие игроков команды на обязательных пресс-конференциях. Отмечается, что наказанием будет денежный штраф.

Напомним, что сборная Германии провела два матча на чемпионате мира в Катаре в рамках группового турнира. Подопечные Ханс-Дитера Флика уступили команде Японии (1:2) и сыграли вничью со сборной Испании (1:1).

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