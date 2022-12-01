Латиноамериканские страсти: как Аргентина победила Польшу, но не помогла Мексике выйти из группы на ЧМ

Лионель Месси не реализовал пенальти в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу, однако Аргентина взяла верх над Польшей благодаря точным ударам Алексиса Мак Аллистера и Хулиана Альвареса во втором тайме. При этом в заключительные 20 минут встречи подопечные Лионеля Скалони катали мяч поперёк поля и старались не обострять ситуацию. Поражение поляков с более крупным счётом помогло бы Мексике, которая в параллельной встрече также дважды огорчила Саудовскую Аравию и при абсолютном равенстве показателей с европейцами оставалась за бортом турнира из-за большего количества жёлтых карточек. Окончательно похоронил их надежды и прервал серию из семи подряд выходов в плей-офф ЧМ гол Салема Аль-Давсари на 95-й минуте.

В квартете С перед заключительным туром сложилась наиболее запутанная ситуация, ведь все сборные могли как пробиться в плей-офф, так и отправиться домой. Разумеется, с особенным интересом болельщики ждали противостояния Роберта Левандовски и Лионеля Месси. Польша и Аргентина подошли к нему на первом и втором местах соответственно, а альбиселесте отставали от лидера всего на очко. Таким образом, победитель гарантировал себе участие в плей-офф, а подопечных Чеслава Михневича устраивала и ничья.

Саудовской Аравии для того, чтобы не доводить дело до дополнительных подсчётов и во второй раз в истории выйти из группы на ЧМ, нужна была победа над Мексикой. Но в случае поражения Аргентины саудовцы могли довольствоваться мирным исходом. При этом не исключена была ситуация, когда у трёх сборных оказалось бы по три очка, и тогда потребовалось бы изучать разницу забитых и пропущенных мячей. Она у коллектива Лионеля Скалони после двух туров была лучше, чем у конкурентов.

Сам специалист произвёл несколько перестановок в составе после успеха в противостоянии с Мексикой. В частности, место на правом краю обороны вновь занял Науэль Молина. А в опорной зоне пару Родриго Де Паулю составил Энцо Фернандес. Наконец, на острие неожиданно расположился 22-летний нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес, который до этого в Катаре довольствовался выходами на замену. Поляки же на удивление отказались от расстановки в три центральных защитника и перешли на более традиционную 4—4—2.

Однако о долгожданной схватке Левандовски и Месси речи не шло. В первом тайме Роберт почти не участвовал в игре. Его команда отошла в оборону и принялась отбиваться от атак маститого соперника. В результате форвард «Барселоны» почти не получал мяч, а его партнёры владели им всего 34% времени.

Аргентинцы вели настоящую осаду чужих ворот. Возле штрафной они организовали хаос с неожиданной сменой позиций. Месси регулярно оттягивался в глубину, откуда дирижировал наступлением. Особенно непросто пришлось Мэтти Кэшу, ведь по левому флангу постоянно подключался вперёд Маркос Акунья. Затем в эту зону сместился Анхель Ди Мария, а его партнёр отошёл ближе к центру.

При таком интенсивном давлении моменты у ворот Щенсны не могли не возникать, однако он действовал безошибочно. Выход один на один с Альваресом — Войцех своевременно сократил дистанцию и парировал удар. Выстрел Месси в ближний угол — голкипер «Ювентуса» занял идеальную позицию и выручил партнёров. Только до перерыва он совершил семь сейвов и собственноручно оставил «белых орлов» в игре.

Но главный сейв он сделал незадолго до окончания первой половины встречи, когда соперники заработали довольно спорный пенальти. Щенсны, пытаясь прервать навес на Месси, ладонью задел его по лицу. Судья сначала никак не отреагировал на произошедшее, но, посовещавшись с коллегами, отправился смотреть повтор. Вернувшись, он уверенно указал на «точку». Месси в Катаре уже реализовал один одиннадцатиметровый, но на этот раз ему не повезло. Нападающий пробил в правый от себя угол, и вратарь отразил «выстрел». Таким образом, он стал всего третьим голкипером в истории, парировавшим два пенальти на одном ЧМ, после соотечественника Яна Томашевского (1974) и американца Брэда Фриделя (2002).

Однако в самом начале второго тайма заклятие Щенсны оказалось снято. Причём отличиться удалось футболисту, от которого этого не ждали — ранее не забивавшему за сборную полузащитнику Алексису Мак Аллистеру. После прострела Молины с правого фланга он аккуратно пробил в дальний угол с рикошетом от штанги. Пусть мяч летел на не самой высокой скорости, добраться до него у голкипера шансов не было. Месси тоже принял участие в комбинации, сделав передачу на Молину.

Но даже при счёте не в их пользу поляки не заиграли смелее. Напротив, они ещё сильнее прижались к воротам, оглядываясь на результат параллельного матча. Их главной целью стало пропустить как можно меньше. Неудивительно, что в итоге они владели мячом всего 27% времени и так ни разу и не пробили в створ.

Аргентинцы же продолжали атаковать и получали удовольствие от футбола. На 67-й минуте отличиться удалось другому молодому спортсмену — Альваресу. После передачи Фернандеса он ушёл от защитника и пробил в дальнюю девятку опять без шансов для Щенсны. Но Войцех продолжал тащить команду. Чего стоит хотя бы отражённый ногами «выстрел» Месси. В концовке же подопечным Михневича откровенно улыбнулась удача. Сначала свежий Лаутаро Мартинес убежал почти один на один с Щенсны после грубейшей ошибки соперника, но не попал в створ. А затем, когда и Войцех оказался бессилен, Якуб Кивёр вынес мяч с линии после удара Николаса Тальяфико. Но стоит отметить, что, забив второй мяч, альбиселесте резко сбавили обороты и не стремились во что бы то ни стало добивать оппонента, хотя ещё один гол мог оставить его без плей-офф.

Лишь чудом «белым орлам» удалось сохранить за собой вторую строчку. Но ещё несколько минут по окончании встречи им пришлось провести в тягостном ожидании финального свистка в Лусаиле. Там поначалу всё развивалось спокойно. В первом тайме Мексика, хотя и владела преимуществом, создала не так много опасных моментов.

Всё резко изменилось сразу после перерыва, когда «ацтекам» удалось отличиться дважды за шесть минут благодаря удачному розыгрышу стандартных положений. Энри Мартин поразил чужие ворота с близкой дистанции на подаче углового, а Луис Чавес нанёс блестящий «выстрел» со штрафного в дальнюю девятку. Более того, вскоре Ирвин Лосано довёл дело до разгрома, но его гол отменили из-за офсайда у партнёра.

Однако и без этого мексиканцы на 52-й минуте сравнялись с поляками по количеству очков и почти догнали их по разнице мячей (0 против +1). Окончательно ситуация запуталась, когда подопечные Михневича в параллельном матче пропустили второй. Если бы всё закончилось так, пришлось бы прибегать к подсчёту количества жёлтых карточек. Их у поляков было меньше (пять против семи).

Неудивительно, что «ацтеки» изо всех сил стремились забить ещё, чтобы снять все вопросы об обладателе второй путёвки. На ворота Мохаммеда Аль-Оваиса накатывался шквал атак, но он творил настоящие чудеса и в итоге совершил восемь сейвов. Порой соперники и сами прощали его, например, Энри Мартин чудом с линии вратарской пробил выше.

На 88-й минуте трибуны «Лусаил Айконик» чуть не рухнули от ликования латиноамериканских болельщиков, ведь Уриэль Антуна выскочил на рандеву с Аль-Оваисом и всё же переиграл его. Но радость была недолгой, поскольку нападающий находился в очевидном офсайде.

К основному времени арбитр добавил семь минут, и казалось, подопечные Херардо Мартино всё же дожмут неуступичивого оппонента. Но развязка получилась для них невероятно болезненной. Саудовцы убежали в редкую контратаку и забили. Салем Аль-Давсари, сыграв в стенку с партнёром, спокойно оставил не у дел Гильермо Очоа.

У Мексики всё равно оставалось немного времени, чтобы отличиться. В таком случае она бы опережала конкурента по количеству голов. Но сил и эмоций просто не хватило. Польша в невероятной заочной борьбе всё же вырвала у соперника путёвку в плей-офф и пробилась туда впервые с 1986-го. Однако пройти дальше «белым орлам» будет крайне непросто, поскольку их соперником станет Франция. А занявшую первое место Аргентину ждёт куда более удобный оппонент — Австралия.