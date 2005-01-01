Франция встретится с Польшей в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборные Франции и Польши встретятся в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Франция с шестью очками заняла первое место в турнирной таблице группы D. Польша набрала четыре очка и расположилась на второй строчке группы C. Таким образом, команды встретятся в плей-офф.

Игра между Францией и Польшей пройдёт 4 декабря на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Матч начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Англия и Сенегал сыграют в 1/8 финала ЧМ-2022.