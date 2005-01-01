Англия и Сенегал сыграют в 1/8 финала ЧМ-2022

Сборные Англии и Сенегала встретятся в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Встреча между Англией и Уэльсом в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али» завершилась со счётом 3:0. В составе английской сборной дубль оформил нападающий Маркус Рашфорд. Также мяч забил полузащитник Фил Фоден.

Сборная Сенегала, в свою очередь, одержала победу над командой Эквадора со счётом 2:1.

Англия и Сенегал встретятся в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре. Матч состоится в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» 4 декабря в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала посвятила победу над Эквадором и выход в плей-офф Папа Буба Диопу.