Сборная Сенегала посвятила победу над Эквадором и выход в плей-офф Папа Буба Диопу

Сборная Сенегала одержала победу над командой Эквадора в матче третьего тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре.

Футболисты посвятили победу бывшему полузащитнику сборной Сенегала Папа Буба Диопу, который скончался в возрасте 42 лет в 2020 году.

Диоп широко известен своим голом в ворота сборной Франции на чемпионате мира 2002 года, благодаря которому Сенегал обыграл французскую сборную и вышел в 1/4 финала турнира. Всего в его активе 11 голов в 63 матчах за национальную команду.

Встреча в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» в рамках чемпионата мира 2022 года завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Алиу Сиссе.

Эквадор оказался на третьей строчке (четыре очка) и вылетел из турнира.

Ранее сенегальский защитник Калиду Кулибали признан лучшим игроком в матче с Эквадором.