Кулибали признан лучшим игроком матча Эквадор — Сенегал
Сборная Сенегала одержала победу над командой Эквадора в матче третьего тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре.
Сенегальский защитник Калиду Кулибали забил второй мяч команды, благодаря которому сборная смогла выйти в плей‑офф чемпионата мира со второго места группы.
Встреча в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Алиу Сиссе.
Эквадор оказался на третьей строчке (четыре очка) и вылетел из турнира.
Ранее сообщалось, что в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Ирана сыграет с командой США.