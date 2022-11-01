Кулибали признан лучшим игроком матча Эквадор — Сенегал

Сборная Сенегала одержала победу над командой Эквадора в матче третьего тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре.

Сенегальский защитник Калиду Кулибали забил второй мяч команды, благодаря которому сборная смогла выйти в плей‑офф чемпионата мира со второго места группы.

Встреча в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Алиу Сиссе.

Эквадор оказался на третьей строчке (четыре очка) и вылетел из турнира.

Ранее сообщалось, что в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Ирана сыграет с командой США.