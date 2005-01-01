Судья второй раз отменил гол Мексики в ворота Саудовской Аравии из-за офсайда

Сборная Мексики проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Саудовской Аравии.

Мяч полузащитника сборной Мексики Уриэля Антуны в ворота команды Саудовской Аравии на 88-й минуте не был засчитан из-за офсайда.

Игра проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. На данный момент счёт 2:0 в пользу команды Херардо Мартино.

Главный судья встречи — Майкл Оливер из Англии.

Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре продлится с 20 ноября по 2 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что гол Хенри Мартина в ворота Саудовской Аравии не был засчитан из-за офсайда.