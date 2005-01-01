Альварес извинился за угрозы в адрес Месси

Мексиканский боксёр Сауль Альварес принёс извинения нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси.

«Я был сам не свой из-за страсти и любви к моей родине и сделал неуместные комментарии, поэтому я хочу извиниться перед Месси и народом Аргентины», — написал Альварес.

Напомним, что Сауль прокомментировал фотографию с Месси, который наступил на футболку сборной Мексики. Он заявил, что футболист должен молиться Богу, чтобы боксёр его не нашёл.

Ранее капитан сборной Мексики вступился за Месси в конфликте с боксёром Альваресом.