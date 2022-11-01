Капитан сборной Мексики вступился за Месси в конфликте с боксёром Альваресом

Капитан сборной Мексики Андрес Гуардадо высказался в защиту нападающего команды Аргентины Лионеля Месси в конфликте с боксёром Саулем Альваресом.

«К сожалению, Канело не понимает, что такое раздевалка, и поэтому так остро отреагировал на футболку. Но я думаю, что это глупо. Все футболисты бросают потную форму на пол», — цитирует Гуардадо Marca.

Напомним, что Альварес прокомментировал фотографию с Месси, который наступил на футболку сборной Мексики. Он заявил, что футболист должен молиться богу, чтобы боксёр его не нашёл.

Ранее Серхио Альварес назвал Агуэро «ублюдком» после того, как аргентинец вступился за Месси.