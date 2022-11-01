Альварес назвал Агуэро «ублюдком» после того, как аргентинец вступился за Месси
Мексиканский боксёр Сауль Альварес ответил на обращение бывшего нападающего сборной Аргентины Серхио Агуэро, вступившегося за Лионеля Месси.
«Ты тоже ублюдок, сначала что-то мне пишешь, а теперь ретируешься. Не будь лицемерным ублюдком», — написал Альварес.
Напомним, что Альварес прокомментировал фотографию с Месси, который наступил на футболку сборной Мексики. Он заявил, что футболист должен молиться богу, чтобы боксёр его не нашёл.
Агуэро в ответ заявил, что Месси случайно наступил на футболку в попытке снять бутсы. Он также отметил, что боксёр не разбирается в футболе.
Ранее агент Месси опроверг информацию о переходе аргентинца в «Интер Майами» в 2023 году.