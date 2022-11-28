Агент Месси опроверг информацию о переходе аргентинца в «Интер Майами» в 2023 году

Агент нападающего ПСЖ Лионеля Месси Марсело Мендес прокомментировал информацию, что аргентинец перейдёт в клуб МЛС «Интер Майами».

«Месси перейдёт в «Интер Майами»? Это ложь, это фейк. Никаких переговоров о переходе Лионеля в «Интер Майами» в следующем сезоне не ведётся», — приводит слова Мендеса CNN.

В нынешнем сезоне Месси забил 19 мячей и отдал 16 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси подпишет контракт с «Интер Майами» в 2023 году.