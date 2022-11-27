The Times: Месси подпишет контракт с «Интер Майами» в 2023 году

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси близок к переходу в клуб MLS.

35-летний футболист перейдёт в «Интер Майами» летом 2023 года и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги, сообщает The Times.

В нынешнем сезоне Месси забил 19 мячей и отдал 16 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после скандального интервью может продолжить карьеру в MLS.