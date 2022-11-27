Узнать больше

The Times: Месси подпишет контракт с «Интер Майами» в 2023 году

Короткая ссылка
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси близок к переходу в клуб MLS.
The Times: Месси подпишет контракт с «Интер Майами» в 2023 году
  • Gettyimages.ru

35-летний футболист перейдёт в «Интер Майами» летом 2023 года и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги, сообщает The Times.

В нынешнем сезоне Месси забил 19 мячей и отдал 16 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после скандального интервью может продолжить карьеру в MLS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить