The Sun: Бекхэм поддерживает Роналду в конфликте с МЮ и зовёт его в свой клуб

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после скандального интервью может продолжить карьеру в MLS.

По информации The Sun, владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм считает, что руководство «красных дьяволов» не уважает футболиста. Отмечается, что англичанин готов пригласить Роналду в свой клуб.

Напомним, что Криштиану дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а сам он не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В сезоне-2022/23 португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роналду назвал худшим моментом своей жизни смерть новорождённого сына.