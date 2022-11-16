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The Sun: Бекхэм поддерживает Роналду в конфликте с МЮ и зовёт его в свой клуб

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после скандального интервью может продолжить карьеру в MLS.
The Sun: Бекхэм поддерживает Роналду в конфликте с МЮ и зовёт его в свой клуб
  • Gettyimages.ru

По информации The Sun, владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм считает, что руководство «красных дьяволов» не уважает футболиста. Отмечается, что англичанин готов пригласить Роналду в свой клуб.

Напомним, что Криштиану дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а сам он не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В сезоне-2022/23 португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роналду назвал худшим моментом своей жизни смерть новорождённого сына.

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