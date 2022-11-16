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Роналду назвал худшим моментом своей жизни смерть новорождённого сына

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал худшим моментом своей жизни смерть новорождённого сына.
Роналду назвал худшим моментом своей жизни смерть новорождённого сына
  • Gettyimages.ru

«Когда Джорджина приехала домой, дети стали спрашивать, где второй ребёнок. Спустя неделю мы приняли решение, что будем честны с ними и скажем, что Анхель попадёт на небеса. Они всё понимают, подходят и говорят: «Папа, я сделал это для Анхеля», — и показывают на небо», — приводит слова Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану The Sun.

По словам нападающего, ему нравится подобное поведение детей.

«Я не собираюсь врать своим детям. Я говорю правду, несмотря на то, что в данной ситуации это сложно. Это были самые трудные полгода в моей жизни с тех пор, как скончался мой отец», — сказал он.

18 апреля супруга Роналду Джорджина родила двух детей. Позже стало известно, что один из них скончался.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы Роналду покинул клуб после скандального интервью.

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