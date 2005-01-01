Германия обыграла Коста-Рику, но вылетела с чемпионата мира

Сборная Германии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 одержала победу над сборной Коста-Рики.

Матч группы E на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершился со счётом 4:2 в пользу команды Ханс-Дитера Флика.

В составе Германии отличились Серж Гнабри (десятая минута), Кай Хаверц (73-я и 85-я) и Никлас Фюллькруг (90 + 1). У Коста-Рики мячи забили Ельцин Техеда (58-я) и Хуан Варгас (70-я).

Германия с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице группы E. Коста-Рика с тремя очками располагается на четвёртой строчке. Обе команды покидают турнир.

Ранее сообщалось, что Бельгия сыграла вничью с Хорватией и вылетела с ЧМ в Катаре.