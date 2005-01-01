Испания сыграет с Марокко в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборные Испании и Марокко встретятся в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Команда Марокко с семью очками заняла первое место в турнирной таблице группы F. Сборная Испании набрала четыре очка и расположилась на второй строчке в группе E. Таким образом, команды встретятся в 1/8 финала.

Игра между Испанией и Марокко пройдёт 6 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Матч начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Япония встретится с Хорватией в 1/8 финала ЧМ-2022.