Япония встретится с Хорватией в 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Японии обыграла команду Испании в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Игра пройдёт 5 декабря на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Встреча начнётся в 18:00 мск.

Хорватия набрала пять очков и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы F. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и, таким образом, вылетела с турнира.

Япония набрала шесть очков и вышла в плей-офф ЧМ с первого места группы E.

Ранее Германия обыграла Коста-Рику, но вылетела с чемпионата мира.